МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК обновил мобильное приложение МКБ Мобайл





МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК провел очередное обновление системы мобильного банка МКБ Мобайл.



Теперь для всех пользователей МКБ Мобайл на платформах iOS и Android доступно:



• Поиск и оплата штрафов ГИБДД, налоговой и судебной задолженности



• Оплата госуслуг по номеру постановления (УИНу)



• Оформление подписки на госуслуги — клиенты банка будут всегда в курсе штрафов и начислений



• Восстановление доступа в систему в полном объеме — можно попросить систему напомнить логин



• Новый интерфейс курсов валют



Для пользователей мобильного приложения на платформе Android стал доступен:



• Вход по отпечатку пальца

• Новые темы приложений



Для пользователей МКБ Мобайл на платформе iOS:



• Построение маршрута до отделений и банкоматов МКБ



Напомним, загрузить последнюю версию мобильного приложения МКБ Мобайл можно в App Store и Google play.

