МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК снижает ставки по кредитным картам



С 9 ноября 2017 года МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК снижает процентные ставки по кредитным картам. Теперь базовая ставка, по истечению беспроцентного периода, составит 21%.

Процентные ставки устанавливаются для каждого клиента в индивидуальном порядке.



Оформить кредитную карту МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА можно по выбору клиента — доступны карты платежной системы MasterCard или Visa категории Standart, Gold или Platinum, также карты премиального уровня —Mastercard Black Edition или Visa Infinite. Кредитный лимит до 800 тыс. рублей, беспроцентный период до 55 дней — распространяется как на покупки, так и на снятие наличных в банкомате.



Помимо этого, в рамках программы МКБ Бонус, каждый держатель карты МКБ, может возместить свои ежедневные расходы, получив cashback до 10% за оплату товаров и услуг. Для участия в программе необходимо подключить годовой Пакет услуг и совершать привычные покупки по карте.



Пополнить кредитную карту без очередей и комиссии можно в терминалах и банкоматах МКБ, в интернет-банке МКБ Онлайн и его мобильном приложении, или переводом с карты на карту.

