Ждет рассмотрения

Идея заключается в том, чтобы клиент банка знал из чего складывается его кэшбек по тратам за расчетный месяц. На текущий момент (август 2018) в "старом" ИБ МТСа если получить выписку с карты по прошедшему месяцу, то там будет раскладка сумм по категориям. Но совершенно непонятно, какие...