Показывать MCC код операций в ИБ и МП
Предлагаю рассчитывать банку комиссию при указании реквизитов принимающей стороны, как это есть в других банках, а так же получать и принимать переводы посредством привязки номера телефона к банковским картам.
С целью повышения безопасности использования карт предлагаю открыть возможность в интернет банке самостоятельно устанавливать лимиты на операции по картам/счетам, как это есть в др. банках
Идея заключается в том, чтобы клиент банка знал из чего складывается его кэшбек по тратам за расчетный месяц. На текущий момент (август 2018) в "старом" ИБ МТСа если получить выписку с карты по прошедшему месяцу, то там будет раскладка сумм по категориям. Но совершенно непонятно, какие...
ПАО «МТС-Банк» представляет клиентам малого бизнеса новую услугу «СМС-информирование» по расчетным счетам. Теперь юридические лица и индивидуальные предприниматели...0 комментариев 38 просмотров
ПАО «МТС-Банк» объявляет о праздничной акции для юридических лиц и физических лиц-предпринимателей «Новый счет на Новый год». До 31 января 2019 года клиенты могут...0 комментариев 79 просмотров
В преддверии новогодних праздников ПАО «МТС-Банк» провел сравнительный анализ популярных покупок среди владельцев карт «МТС Деньги Weekend» на основе данных за ...0 комментариев 97 просмотров
ПАО «МТС-Банк» открыл доступ к онлайн-оформлению рефинансирования потребительских кредитов. Теперь рефинансировать кредиты и кредитные карты по минимальной ставке...0 комментариев 36 просмотров
С 24 сентября ПАО «МТС-Банк» улучшает предложение по сезонному депозиту «МТС Просто Вклад» и повышает ставку до 7% с 6,6% годовых. Депозит оформляется в рублях....0 комментариев 53 просмотра