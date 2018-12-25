ПАО «МТС-Банк» объявляет о праздничной акции для юридических лиц и физических лиц-предпринимателей «Новый счет на Новый год». До 31 января 2019 года клиенты могут открыть расчетный счет для бизнеса и не платить за его обслуживание до шести месяцев.
Расчетный счет в рамках новогодней акции предусматривает:
открытие и обслуживание счета в рублях до полугода;
выгодные условия обмена валюты по льготной ставке комиссии – не более 0,2%.
С установленным в смартфоне мобильным приложением банка управлять бизнесом стало еще удобнее – просматривать операции и подтверждать платежи теперь можно в режиме 24/7.
Для оформления расчетного счета необходимо заполнить онлайн-заявку на сайте https://www.mtsbank.ru/malomu-biznesu/ny/
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Подробная информация об акции доступна на сайте банка.