Новая услуга «СМС-информирование» для клиентов малого бизнеса

ПАО «МТС-Банк» представляет клиентам малого бизнеса новую услугу «СМС-информирование» по расчетным счетам. Теперь юридические лица и индивидуальные предприниматели могут оперативно получать информацию о поступлениях и списаниях по расчетным счетам в рублях и валюте. Удобный формат уведомлений в виде СМС-сообщений позволяет быть в курсе всех изменений баланса расчетного счета.



Для подключения услуги достаточно оформить соответствующее заявление в офисе банка или в онлайн-режиме, воспользовавшись системой дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк». СМС-информирование могут подключить как действующие, так и новые клиенты, которые открывают расчетный счет в МТС Банке. Комиссия за услугу «СМС-информирование» составляет 89 рублей в месяц.



МТС Банк дарит один месяц бесплатного обслуживания в январе 2019 года клиентам, которые успеют подключить услугу до 31 декабря 2018 года.



Ознакомиться с правилами СМС-информирования можно в разделе «Тарифы и условия для клиентов малого бизнеса».