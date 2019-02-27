Онлайн дешевле: москвичи в 2019 году смогут оплачивать электронные госуслуги без комиссии

С 18 февраля 2019 года на сайте mos.ru и в мобильном приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва» будет отменена комиссия при оплате образовательных и транспортных услуг картой «Мир».



До конца 2019 года при оплате картой «Мир» образовательных услуг, кружков и секций, а также парковок, услуг ГИБДД и транспортных штрафов с горожан не будет взиматься комиссия. Условие действует для портала mos.ru, а также мобильных приложений «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва».



Чтобы провести оплату без комиссии, следует в личном кабинете на портале mos.ru или в мобильном приложении в качестве средства платежа использовать карту «Мир» любого банка. Банком-эквайером выступает МТС Банк.



«Основная задача для МТС Банка − обеспечить удобный, безопасный и максимально широкий выбор инструментов для оплаты «в один клик» в Личном кабинете москвича. Мы рады вместе с Департаментом информационных технологий города Москвы и платежной системой «Мир» предложить жителям столицы больше преимуществ от использования системы», − комментирует вице-президент, руководитель информационно-технологического блока ПАО «МТС-Банк» Оксана Смирнова-Крелль.



«Чтобы пользователям портала было удобно расплачиваться онлайн, мы вместе с нашими партнерами из Департамента информационных технологий Москвы и МТС Банка запустили полезную акцию по отмене комиссии для держателей карт «Мир». Уверены, что этот проект позволит сделать городские сервисы еще ближе и удобнее», − рассказывает директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платёжной системы «Мир» Мария Точилова.



Проект реализован совместно с Департаментом информационных технологий города Москвы, МТС Банком и будет действовать до 31 декабря 2019 года включительно.



Справочно:



В декабре 2017 года МТС Банк выиграл конкурс Департамента информационных технологий города Москвы и стал оператором платежных сервисов официального сайта Мэра и Правительства Москвы mos.ru. В 2018 году МТС Банк реализовал возможность внесения через портал mos.ru платежей за детский сад, кружки и секции, автоплатежи питания в школе, ЖКХ, штрафов ГИБДД, и доступ к сервису бесконтактных платежей Apple Pay в мобильном приложении «Госуслуги Москвы». МТС Банк не останавливается на достигнутых результатах и продолжает активно развивать платежные сервисы портала Мэра и Правительства Москвы.



Платёжная система «Мир» – российская национальная платёжная система. Её участниками являются более 320 банков, практически все они уже осуществляют прием и обслуживание карт «Мир» в сети своих устройств. Более 160 банков занимаются выпуском карт «Мир». Выпущено уже более 50 млн карт. Карты принимаются за рубежом за счет кобейджинговых программ с международными платежными системами; выпускаются карты «Мир»-Maestro, «Мир»-UnionPay и «Мир»-JCB.



Оператором платёжной системы «Мир» является акционерное общество «Национальная система платёжных карт» (НСПК). Задачи НСПК – обеспечение бесперебойности операций по картам международных платёжных систем на территории России, построение и развитие российской системы платёжных карт. Внутрироссийские операции по картам всех платежных систем, в том числе международных, осуществляются через процессинг операционного платёжного и клирингового центра НСПК (ОПКЦ НСПК).