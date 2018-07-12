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МТС Банк стал лауреатом XVI Национальной ежегодной Премии «IT-ЛИДЕР» 2018 в номинации «Коммерческие банки». Премию от имени ПАО «МТС-Банк» получила Оксана Смирнова-Крелль, член Правления, вице-президент, руководитель информационно-технологического блока. Торжественная церемония награждения прошла в Москве 24 апреля 2018 года.Премией «IT-ЛИДЕР» 2018 награждены компании и ИТ-руководители (CIO), реализовавшие наиболее значимые проекты в сфере ИТ и Digital. Концепция мероприятия этого года — «Управляя цифровым будущим» — ознаменовала переход отрасли в сторону диджитализации и трансформации ИТ-процессов.Эксперты высоко оценили проекты, внедренные МТС Банком в рамках цифровой трансформации. Под руководством Оксаны в 2017 году ИТ-блок МТС Банка, входящего в Группу АФК «Система», перенес в облако МТС критически важные ИТ-системы, в том числе CRM, антифрод менеджмент, системы интернет- и мобильного банкинга, корпоративный портал. Банк одновременно запустил более десяти новых проектов, которые были направлены как на развитие новых каналов обслуживания продуктового наполнения, так и на повышение эффективности Банка. В конце 2017 года МТС Банк выиграл конкурс, проведенный Департамент информационных технологий города Москвы, и стал основным оператором платежных сервисов официального сайта Мэра и Правительства Москвы www.mos.ru и мобильного приложения «Госуслуги Москвы».Оксана Смирнова-Крелль имеет большой опыт работы в сфере ИТ. С марта 2016 года она возглавляет информационно-технологический блок МТС Банка.