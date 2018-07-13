Дорогие друзья, мы рады сообщить, что расширяем сотрудничество с порталом Банки.ру и открываем страничку в сервисе «Друзья банков»
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Отзывы наших клиентов на Банки.ру в Народном рейтинге
и на Горячей линии
уже на протяжении нескольких лет помогают нам работать над улучшением качества обслуживания, совершенствовать и развивать сервисы МТС Банка. С открытием данного сообщества мы предоставляем своим клиентам еще больше возможностей. Здесь Вы сможете ближе познакомиться с банком и поделиться своими идеями по совершенствованию наших продуктов и сервисов:
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Расскажите о своем удачном или неудачном опыте
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Участвуйте в опросах, голосованиях и влияйте на решения банка
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Выскажите свои предложения
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Общайтесь с экспертами МТС Банка
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Будьте в курсе актуальных событий банка
Согласно правилам портала Банки.ру, предлагать идеи и оставлять комментарии могут только пользователи, подтвердившие в своем профиле, что являются клиентами МТС Банка.
Давайте дружить!
Нажмите на кнопку «Хочу вступить», чтобы стать участником сообщества друзей МТС Банка.