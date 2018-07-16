Изменение местонахождения Уральского филиала ПАО «МТС-Банк» в Екатеринбурге

Уважаемые клиенты!



Публичное акционерное общество «МТС-Банк» (сокращенное наименование – ПАО «МТС-Банк») уведомляет всех своих кредиторов, клиентов и контрагентов об изменении с 16 июля 2018 года местонахождения (адреса) Уральского филиала ПАО «МТС-Банк», расположенного по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Энгельса, д. 36.



Новое местонахождение (адрес) Уральского филиала ПАО «МТС-Банк» с 16 июля 2018 года: 620075, г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 49/ул. Тургенева, д.1. Дополнительную информацию можно получить по телефону +7(343)216-05-10, а так же на сайте www.mtsbank.ru.





