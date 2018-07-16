МТС Банк вернет 10% за покупки спортивных товаров

ПАО «МТС-Банк» объявляет акцию «Двойной кэшбэк 10% на спортивные товары по картам МТС Деньги Weekend» для настоящих болельщиков. Всем держателям дебетовых и кредитных карт «МТС Деньги Weekend» Банк начислит повышенный кэшбэк 10% за покупки в период с 02 июля по 31 августа 2018 года в категории «Спортивные товары и клубы».



Карта «МТС Деньги Weekend» − это выплата кэшбэка каждую пятницу, а не по окончании месяца. Оформить дебетовую или кредитную карту «МТС Деньги Weekend» можно любым удобным способом: на сайте и в офисах МТС Банка, а также на сайте и в салонах связи МТС. Помимо этого, МТС Банк приготовил специальные призы для самых громких фанатов.

