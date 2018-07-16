МТС Банк предлагает онлайн-кассу всего за 1 рубль

ПАО «МТС-Банк» запустил акцию «МТС Касса за 1 рубль!» для малого бизнеса. С 22 июня по 31 июля 2018 года предприниматели могут всего за 1 рубль приобрести «МТС Кассу» с фискальным накопителем сроком использования на 15 месяцев.



До 1 июля 2018 года большинство предпринимателей из сферы торговли и общепита, согласно закону №54-ФЗ, обязаны перейти на онлайн-кассы, которые отправляют данные о продажах в налоговую службу через интернет. С помощью «МТС Кассы» клиенты Банка смогут работать в соответствии с законодательством. Более того, мобильный смарт-терминал позволит не только экономически эффективно выполнить требования закона, но и автоматизировать бизнес-процессы: осуществлять наличные или безналичные расчеты, выстраивать программы лояльности, отслеживать выручку и сумму всех продаж, размер среднего чека и многое другое.



Для участия в акции необходимо открыть расчетный счет в рублях в МТС Банке. Онлайн-заявку на открытие банковского счета можно оставить на сайте МТС Банка или в любом отделении, обслуживающем индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Клиент оплачивает «МТС Кассу» перечислением 1 рубля со своего расчётного счета, открытого в МТС Банке в рамках акции. Доставка кассы осуществляется клиенту бесплатно курьерской службой.



Кроме того, с 14 июня действует еще одна акция от МТС: каждый, кто покупает любую модель «МТС Кассы», получает в комплекте пакет «Легкий старт». В него входят бесплатное кассовое программное обеспечение (плата за него не взимается и после окончания акции), годовой доступ к услуге оператора фискальных данных, активация и настройка устройства, его регистрация в Федеральной налоговой службе и обучение сотрудников работе с кассой.



Линейка комплектов под названием «МТС Касса» состоит из кассового терминала с фискальным накопителем или без него, кассового программного обеспечения, услуги оператора фискальных данных и телематической SIM-карты. Все устройства передают данные через мобильную сеть или Wi-Fi. Информация хранится в защищенном облаке. В комплект «МТС Касса» входит круглосуточная техническая поддержка ИТ-специалистов. Разработчиком решения «МТС Касса» является дочерняя компания МТС LiteBox.

