RAEX (Эксперт РА) повысил рейтинг МТС Банка до уровня ruВВB-, прогноз «стабильный»

RAEX (Эксперт РА) повысил рейтинг кредитоспособности ПАО «МТС-Банк» до уровня ruВВB-. По рейтингу установлен стабильный прогноз.



Повышение уровня рейтинга отражает улучшение показателей кредитоспособности Банка. Агентство отмечает улучшение качества активов за счет снижения уровня проблемных активов и ужесточения процедур андеррайтинга для целей формирования текущего портфеля активов в рамках обновленной бизнес-модели Банка. Банк имеет приемлемый уровень достаточности капитала (Н1.0=15,6%, Н1.2=Н1.1=9,1% на 01.06.2018). Вместе с тем, агентство отмечает рост рентабельности за счет улучшения качества активов (ROA=1,6%, ROE=14,1% по РСБУ за период с 01.04.2017 по 01.04.2018). Положительное влияние на уровень рейтинга оказывает адекватная ликвидная позиция Банка в сочетании с широким доступом к источникам дополнительной ликвидности.



Агентство позитивно оценивает смену контролирующего акционера с ПАО АФК «Система» на ПАО «МТС» и ожидает положительного синергетического эффекта от сделки в будущем.



Среди прочих позитивных факторов агентство отмечает низкую концентрацию активных операций на объектах крупного кредитного риска (на 01.06.2018 крупные кредитные риски к активам за вычетом резервов составили 21%) и приемлемый уровень покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов, связанных с обеспечением деятельности (176% за I квартал 2018 года).

