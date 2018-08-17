Уважаемые клиенты!
ПАО «МТС-Банк» информирует о внесении с 01 августа 2018 г. изменений в Каталог услуг и тарифов для клиентов − юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (ч.1 − корпоративные клиенты), Головного офиса и филиалов Банка и Правилах обмена электронными документами по системе «Клиент-Банк».
В Каталоге услуг изменен ряд значений тарифов: за ведение счета, ежемесячная абонентская плата за использование системы «Клиент-Банк», тарифы за платежи в иные банки (как на бумаге, так и по системе «Клиент-Банк»), переводы текущим днем после окончания операционного времени обслуживания клиентов. Кроме того, в Правилах обмена электронными документами по системе «Клиент-Банк» и Каталоге услуг уточнено описание процедуры взимания ежемесячной абонентской платы за использование системы «Клиент-Банк».
Ознакомиться с измененным Каталогом можно на сайте МТС Банка в разделе Бизнесу / Все услуги / Тарифы для юридических лиц, пройдя по данной ссылке: https://www.mtsbank.ru/corporate/tariffs/
.
Новая редакция Правил обмена электронными документами по системе «Клиент-Банк» размещена в разделе Бизнесу / Дистанционное обслуживание. Ознакомиться с информацией можно, пройдя по ссылке: https://www.mtsbank.ru/corporate/remote/
.