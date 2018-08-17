Карта «Детский мир − МТС Банк» вошла в ТОП-5 выгодных кобрендовых кредитных карт по версии Frank RG

Кобрендовая кредитная карта «Детский мир – МТС Банк» вошла в пятерку лидеров рейтинга в номинации «Максимальная выгода по кобрендовой кредитной карте в массовом сегменте». Исследование «Банковские reward-программы в России в 2018 году» представлено агентством Frank Research Group (Frank RG).

«Детский мир − МТС Банк» предусматривает до 8,3% кэшбэка и позволяет оплатить бонусами 100% стоимости товаров в магазинах розничной сети «Детский мир» по курсу 1 бонус = 1 рубль. В первый год обслуживание предоставляется бесплатно. Максимальный лимит по кредитной карте составляет 299 999 рублей, беспроцентный период — до 51 дня.



Кроме того, оформить онлайн-заявку на кредитную карту «Детский мир – МТС Банк» теперь можно в один клик на сайте МТС Банка. Процесс одобрения займет не более 7 минут. В анкете необходимо указать ФИО, паспортные данные и контактную информацию, а также среднемесячный доход до вычета налогов. После одобрения банк доставит карту клиенту в Москве в течение одного дня, в регионах – двух-трех дней.



Также оформить кредитную карту возможно по специальному предложению для держателей предоплаченных карт «Детский мир – МТС Банк».

