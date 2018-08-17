70 млн рублей кэшбэка получили клиенты МТС Банка в 2018 году

70 миллионов рублей кэшбэка ПАО «МТС-Банк» начислил своим клиентам по картам «МТС Деньги Weekend» в течение первого полугодия 2018. Это в пять раз больше показателя за предыдущие шесть месяцев. Рост суммы кэшбэка обусловлен ростом портфеля карт с момента запуска в июле 2017 года. «МТС Деньги Weekend» активно используют в своей повседневной жизни клиенты в возрасте от 25 до 45 лет, привязав в мобильных приложениях для оплаты такси, каршеринга, доставки еды и получая за это повышенный кэшбэк.



МТС Банк начисляет бонусы всем держателям дебетовых и кредитных карт «МТС Деньги Weekend» − до 10% кэшбэка за спортивные товары и спортклубы,* 5% кэшбэка в кафе, ресторанах, клубах и фастфуд, а также при оплате услуг такси. На покупки в остальных категориях начисляется кэшбэк в размере 1%.



Основное преимущество карт «МТС Деньги Weekend» − выплата кэшбэка рублями каждую пятницу, а не по окончании месяца. На данный момент аналога на российском рынке не существует. Помимо этого, банк не округляет суммы покупок – если покупка составила 199 рублей, то 1% кэшбэка составит 1,99 рублей, а не 1 рубль. По картам отсутствуют минимальные условия − клиент получит кэшбэк за совершенные покупки, даже если пользовался картой не активно. Картой удобно оплачивать покупки в одно касание с помощью Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay.



Карты «МТС Деньги Weekend» представлены в офисах банка и в салонах связи МТС на всей территории России. Оформить кредитную карту можно, подав онлайн-заявку на сайтах МТС Банка и МТС или в сервисе «Кошелек МТС Деньги». Абонентам МТС для оформления карты достаточно отправить бесплатное СМС-сообщение на короткий номер 333. Необходимо указать последние 4 цифры номера паспорта.



* - акция «Двойной кэшбэк 10% на спортивные товары по картам МТС Деньги Weekend» действует с 02 июля по 31 августа 2018 года в категории «Спортивные товары и клубы».

