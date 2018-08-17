МТС Банк запустил онлайн-сервис получения электронной выписки из ПФР

ПАО «МТС-Банк» одним из первых на российском рынке внедрил онлайн-сервис получения электронной выписки из Пенсионного Фонда России (ПФР), позволяющий физическим лицам оперативно подтверждать на сайте банка или в его мобильной версии доходы при оформлении онлайн-заявки на получение потребительского кредита.



Внедренная функция упрощает процедуру проверки доходов клиента и сокращает время одобрения онлайн-заявки на кредит наличными. Электронная выписка из ПФР заменяет оформление справок о доходах по форме банка или по форме 2-НДФЛ: клиенту больше не нужно запрашивать у работодателя эти документы, а затем относить их в банк.



Клиент может заказать подтверждающую доход выписку из ПФР всего в один клик при заполнении онлайн-заявки на сайте или в его мобильном приложении . Банк уточняет наличие у клиента личного кабинета на Портале государственных услуг РФ (Госуслуги) и направляет запрос в ПФР. Пенсионный Фонд в виде SMS или push-уведомления запрашивает согласие клиента предоставить банку информацию о доходе и если клиент согласен, то банк получает сведения. Данный процесс занимает не более 10 минут.



С помощью электронной выписки из ПФР банк в пределах одного часа одобряет клиенту выдачу кредита с лимитом до одного миллиона рублей. После одобрения заявки клиент может получить кредит в офисе МТС или МТС Банка.



«Переход от стандартной процедуры работы с выписками из ПФР в офисах банка к цифровой – еще один шаг в реализации digital-стратегии МТС банка. Сервис позволяет расширить не только возможности клиента, но и географию предоставления финансовых продуктов. В течение только пилотной фазы в июне и июле через цифровые каналы банк получил более 4000 выписок из ПФР, а теперь мы приступаем к полномасштабному запуску сервиса», - отметила вице-президент, руководитель Блока розничных рисков МТС Банка Екатерина Резникова.

