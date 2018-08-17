Чистая прибыль МТС Банка по РСБУ за I полугодие составила 2,37 млрд рублей

Чистая прибыль ПАО «МТС-Банк», согласно промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ, за шесть месяцев 2018 года составила 2,37 млрд рублей, увеличившись на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Чистый процентный доход относительно первого полугодия 2017 года увеличился на 38% и составил четыре миллиарда рублей (против 2,9 млрд рублей). Комиссионные доходы банка за отчетный период увеличились на 13% до 3,33 млрд рублей. За указанный период просроченная задолженность сократилась на 2,19 млрд руб. Активы Банка выросли на 8%, достигнув 151,12 млрд рублей.



Кредитный портфель физических лиц по итогам первого полугодия составил 43,61 млрд рублей, из них на потребительские кредиты приходится 33,9 млрд рублей, на кредитные карты – 10,05 млрд рублей, на ипотечное кредитование – 8,5 млрд рублей. Кредитный портфель юридических лиц по итогам первого полугодия составляет 32,9 млрд рублей.



По состоянию на 1 июля 2018 года удельный вес реструктурированных активов и ссуд составляет 9,9% против 14.0% на 1 июля 2017 года. Основными видами реструктуризаций, проведенных банком за шесть месяцев 2018 года, являются снижение процентных ставок по действующим кредитам, изменение сроков погашения платежей по основному долгу и/или процентам. Большая доля проведенных реструктуризаций относится к рабочему портфелю и была обусловлена текущей рыночной конъюнктурой. Банк оценивает перспективы погашения реструктурированной в 2018 году задолженности как реальные.



В июле 2018 года годовым общим собранием акционеров МТС Банка принято решение о выплате дивидендов за 2017 год в размере 7,79 млн рублей. В 2017 году Банк не объявлял и не выплачивал дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям.

