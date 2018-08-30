МТС Банк объявляет финансовые результаты за 1 полугодие 2018 по МСФО

Чистая прибыль ПАО «МТС-Банк» по итогам первого полугодия 2018 года составила 347,8 млн рублей согласно консолидированной финансовой отчетности по МСФО, что в 2,6 раза выше аналогичного показателя за 1 полугодие прошлого года. Чистый процентный доход Банка до формирования резервов вырос на 25%, чистый комиссионный доход увеличился на 39%, а операционный доход вырос на 13%.



Более высокий уровень отчислений в резервы в 1 полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года связан, в том числе, с применением в текущем году новой модели оценки ожидаемых кредитных потерь в соответствии с МСФО 9.



Чистый процентный доход Банка за отчетный период составил 3,2 млрд рублей. Чистый непроцентный доход вырос до 1 млрд рублей. Операционные расходы Банка в 1 полугодии 2018 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9% и составили 3,8 млрд рублей. Активы Банка выросли на 6% по сравнению с началом года, достигнув 150,8 млрд рублей.