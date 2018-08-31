ПАО «МТС-Банк» вводит новый сезонный депозит «МТС Просто Вклад», который можно оформить в рублях с 24 августа по 31 октября 2018 года.
Условия по продукту «МТС Просто Вклад» просты и понятны: ставка - 6,6% годовых, срок действия вклада – 367 дней, минимальная сумма – 50 000 рублей. Проценты начисляются по окончании срока действия депозита. Пополнение и частичное снятие средств не предусмотрены. При досрочном расторжении депозита клиенту проценты начисляются по ставке вклада «До востребования», действующей в банке на момент расторжения договора. По окончании срока действия депозитного вклада пролонгация возможна на условиях вклада «МТС Доходный
» на 367 дней.
Оформить вклад можно любым удобным способом: в офисах МТС Банка, через Интернет-банк или мобильное приложение МТС Банка.
Подробности о вкладе – на сайте банка по ссылке
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