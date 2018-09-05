ПАО «МТС-Банк» дарит 3000 рублей при оплате покупок смартфоном, часами или другими гаджетами по картам МТС Банка платежной системы Visa с помощью мобильных сервисов бесконтактной оплаты Apple Pay, Garmin Pay, Google Pay или Samsung Pay.
Чтобы принять участие в акции «Бонус 3000 рублей за оплату смартфоном», необходимо выполнить несколько условий:
• впервые подключить к указанным выше сервисам карту Visa МТС Банка или начать использовать ранее подключенную карту, по которой не совершались операции через Apple Pay, Garmin Pay, Google Pay или Samsung Pay в течение трех последних месяцев;
• совершить с помощью сервиса не менее трех покупок на общую сумму от 1000 рублей в период действия акции.
В акции участвуют следующие карты платежной системы Visа МТС Банка: дебетовая карта «МТС Деньги Weekend
» и универсальная карта «МТС Smart Деньги
», которые можно оформить на сайте и в офисах МТС Банка, а также в салонах сотовой связи МТС.
Срок проведения – с 5 по 30 сентября 2018 года. Бонус получат 500 клиентов банка, выплата производится на счет карты победителя до 31 октября 2018 года.
Помимо этого, до 30 сентября 2018 года при оплате смартфоном и другими гаджетами по карте Visa МТС Банка клиенты получают скидку 50% на кофе, еду на вынос и билеты в кино.
Подробная информация об акциях на сайте МТС Банка по ссылке
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