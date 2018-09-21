МТС Банк повышает ставку депозита «МТС Просто Вклад» до 7% годовых

С 24 сентября ПАО «МТС-Банк» улучшает предложение по сезонному депозиту «МТС Просто Вклад» и повышает ставку до 7% с 6,6% годовых.



Депозит оформляется в рублях. Срок действия вклада – 367 дней, минимальная сумма – 50 000 рублей. Пополнение и частичное снятие средств не предусмотрены. Проценты начисляются по истечению срока действия депозита. Предложение действует до 31 октября 2018 года.



Рассчитать доходность вклада «МТС Просто Вклад» можно на сайте банка. Оформить депозит клиент может любым удобным способом: в офисах МТС Банка, через Интернет-банк или мобильное приложение.

