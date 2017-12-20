Ждет рассмотрения

При входе в Интернет-банк ОТПдирект не приходит смс-уведомление об успешном входе в систему, так же нет функции "вход в ОТПдирект по разовому смс-паролю". Учитывая сколько сейчас вирусов и троянов в сети Интернет, завладеть постоянным паролем злоумышленнику не так тяжело, и если это случится,...