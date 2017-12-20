Предлагаю выдавать кредитные карты при оформлении pos-кредита с нормальными процентными ставками, а не заполнять постоянно согласие с выпуском данной карты. Ну и процентную ставку возможно как то предоставлять в зависимости от лояльности клиету к банку! Думаю это добавит вам клиентов! Кредитный лимит...
При входе в Интернет-банк ОТПдирект не приходит смс-уведомление об успешном входе в систему, так же нет функции "вход в ОТПдирект по разовому смс-паролю". Учитывая сколько сейчас вирусов и троянов в сети Интернет, завладеть постоянным паролем злоумышленнику не так тяжело, и если это случится,...
Для безопасных расчётов в Сети неплохо было бы внедрить технологию 3D-Secure, многие точки её поддерживают, та же Qiwi. Но уж точно не стоит внедрять технологию с постоянным паролем, как это реализовано у некоторых банков. Пароли должны одноразовыми, в SMS также указывается сумма платежа и торговая ...
Здравствуйте! В связи с бумом кредитования после кризисного затишья предлагаю выдавать кредиты наличными через торговые сети (бывают моменты когда требуются наличные деньги). Деньги зачислять на бесплатные карты (и снимать деньги через банкоматы банков партнеров). Безусловно оценку ...
Согласно рейтингу РБК, ОТП Банк занимает 4 позицию по финансовой устойчивости среду дочерних иностранных банков. Так коэффициент достаточности собственного капитала...0 комментариев 1 762 просмотра
По оценке рейтинга Retail Bank Rank 2012 сайт ОТП Банка занял 7 позицию По результатам ежегодного исследования корпоративных сайтов, ОТП Банк занимает 7 позицию....0 комментариев 1 465 просмотров
ОТП Банк отрыл новый кредитно-кассовый офис (ККО) в г. Кызыл по адресу: ул. Ооржака Лопсанчапа, д.35. Новый ККО стал 108 на территории России, открытый для обслуживания...0 комментариев 2 406 просмотров
ОТП Банк эмитировал юбилейную 13-ти миллионную кредитную карту. Причем стоит отметить, что, только за 2012 год банком было выпущено 3,2 миллиона кредитных карт....1 комментарий 1 462 просмотра
Согласно рейтингу Профиль, по итогам 2012 года ОТП Банк занял 13 позицию среди самых прибыльных банков России. Чистая прибыль ОТП Банка по стандартам российской...0 комментариев 1 697 просмотров