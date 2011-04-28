Президент ОТП Банка, Алексей Коровин, стал лауреатом VI ежегодной премии «Финанс» в номинации «За успехи в розничном бизнесе».

21 апреля 2011 года в концертном зале Golden Palace были названы лауреаты VI ежегодной премии «Финанс». Дипломами были отмечены организации и персоналии, показавшие реальные достижения в финансовой сфере по итогам 2010 года. По итогам 2010 года наивысшей оценки редакции удостоились 31 номинант.

Алексей Коровин, Президент ОТП Банка стал лауреатом в номинации «За успехи в розничном бизнесе». Главным редактором журнала «Финанс» было отмечено, что ОТП Банк в 2010 году успешно реализовывал свою стратегию «четырех китов», особенные успехи были отмечены в розничном секторе. По итогам 2010 года Банк занял 2-ое место по России на рынке кредитования в торговых точках и 4 место на рынке кредитных карт.

В течение шести лет журнал «Финанс» публикует списки богатейших людей и крупнейших компаний России, рейтинги надежных банков и страховщиков, оценивает личный вклад чиновников, финансовых аналитиков и портфельных менеджеров в развитие российского бизнеса. На основе этих данных определяются номинации и победители.