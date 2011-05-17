ОТП Банк готовит 3 выпуска биржевых облигаций на 15 млрд руб.

ОАО "ОТП Банк" принял решение разместить трехлетние биржевые облигации серий БО-01-БО-03 на общую сумму 15 млрд рублей, сообщается в официальных материалах банка.



Объем выпуска БО-01 составит 5 млрд рублей, выпуска БО-02 - 6 млрд рублей, БО-03-4 млрд рублей, номинал облигации - 1 тыс. рублей. Бумаги будут иметь 6 полугодовых купонов.



В настоящее время в обращении находятся облигации банка 2-й серии на 2,5 млрд рублей, размещенные на ФБ ММВБ 29 марта 2011 года.