В Красноярске, по адресу просп. им. газеты «Красноярский рабочий», д. 82 открылся первый офис ОТП Лайт
.
ОТП Лайт – это небольшой офис в удобной и оживленной части города, Таким образом, клиенту не надо выбирать специальное время для того, чтобы посетить банк. ОТП Лайт – это отделение рядом с домом. В офисе доступные все основные розничные продукты банка, такие как, кредиты наличными
, автокредиты
, кредитные и депозитные карты
, вклады
, комиссионные продукты.
Всего в Сибири к концу года должны появиться 5 офисов нового формата