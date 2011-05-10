В Екатеринбург, по адресу ул. Луначарского д.189, начал работу новый офис ОТП Лайт
, который продолжил шествие ОТП Банка по Уралу.
В новом офисе, который для удобства клиентов работает ежедневно с 9 ура до 9 вечера, можно получить весь спектр банковских услуг: открыть вклад
, взять и погасить кредит
, воспользоваться услугами перевода денежных средств
, обменять валюту, получить консультацию высококлассного специалиста по любым вопросом обслуживания физических лиц и др.
В Екатеринбурге планируется открыть еще один офис формата «Лайт» уже в этом году, таким образом, к концу года, на Урале будет функционировать 5 офисов.