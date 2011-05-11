ОТП Банк занял 4 место на рынке беззалогового кредитования

Согласно данным ИА "Росбизнесконсалтинг", ОТП Банк занял 4 место в рейтинге банков по объемам беззалогового кредитования по итогам 2010 года. В рейтинге указано, что банком в течение данного периода было выдано беззалоговых кредитов на общую сумму порядка 59 млрд рублей.



ОТП Банком был достигнут беспрецедентный рост объемов кредитования. Согласно данным рейтинга, объем беззалогового кредитования увеличился на 88% в сравнении с данными по итогам 2009 г.



По ряду розничных направлений ОТП Банк занимает лидирующие позиции. Так, на рынке кредитования в торговых точках банк занимает 2 место, а на рынке кредитных карт 4 место.