24 мая 2011 года в отеле The Ritz-Carlton Moscow состоялась ежегодная церемония вручения национальной премии «Финансовый Олимп».
Главная задача конкурса - повышение прозрачности финансового рынка и привлечение инвестиций. Высшей профессиональной наградой были отмечены лучшие компании финансового сектора. Лауреатам вручили награду, символизирующую покорение финансовых вершин, и олицетворяющую девиз премии – «Финансовый Олимп. Вершина успеха». На церемонии присутствовали представители коммерческих банков, страховых, инвестиционных и управляющих компаний, негосударственных пенсионных фондов.
ОТП Банк стал лауреатом в номинации «Розничный банк. Потенциал и перспектива».
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