ОТП Банк занял 11 место в рейтинге самых прибыльных банков

ОТП Банк занял 11 позицию в рейтинге самых прибыльных банков по итогам 1 кв 2011 года, подготовленного ИА "Росбизнесконсалтинг". Согласно данным рейтинга ОТП Банк получил прибыль свыше 2 млрд рублей по РСБУ.



Значительный рост доходов банка связан с рядом факторов, среди которых в первую очередь – рост ключевых направлений бизнеса. ОТП Банк занимает 3 место по объемам беззалогового кредитования. Также банк является лидером на рынке кредитования в торговых точках, занимая 2 место, и на рынке кредитных карт, на котором банк занимает 4 место.



