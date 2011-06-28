В Омске открылся новый пункт обслуживания ОТП Банка по адресу ул.Орджоникидзе, 3а. Этот офис стал 44-м по счету в городе и 49-м в области.
В пункте можно открыть вклад или обменять валюту, произвести платеж или отправить перевод, получить консультацию и оформить кредит. Удобное расположение офиса позволяет делать все это по пути на работу или с работы, не тратя лишнего времени на дорогу.
С января по апрель 2011 года объем кредитов, выданных населению Омской области, вырос на 1,6 млрд. рублей, из которых 1 млрд. рублей составляет доля филиала ОТП Банка. Главным образом, это ссуды, предоставляемые без обеспечения по программе «Отличный кредит наличными»
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