НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» и ОТП Банк заключили договор о сотрудничестве

Негосударственный пенсионный фонд «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» и ОТП Банк приступили к совместной реализации проекта в сфере обязательного и дополнительного пенсионного страхования. Данный проект делает услугу перевода накопительной части трудовой пенсии в НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» еще более доступной. Договоры об обязательном пенсионном страховании теперь можно заключить в любом из офисов банка на территории Москвы.

НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» - один из крупнейших негосударственных пенсионных фондов страны. Основан в 1994 году. Предоставляет услуги по обязательному пенсионному страхованию, дополнительному пенсионному страхованию и негосударственному пенсионному обеспечению.

Собственное имущество фонда превышает 62 млрд рублей. Размер имущества для обеспечения уставной деятельности составляет 23 млрд рублей (по состоянию на 01.01.2011г.).

Клиентами фонда являются 1,89 млн россиян. Из них более 1,5 млн формируют в нем накопительную часть своей трудовой пенсии. Почти 50 тысяч человек уже получают в фонде негосударственные пенсии. Всего за время своей деятельности НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» выплатил более 3,8 млрд рублей негосударственных пенсий.

Филиалы и офисы фонда работают в 55 регионах страны.

