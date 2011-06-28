Теперь кредит наличным на сумму до 200 тысяч рублей можно оформить по одному паспорту!
Благодаря постоянной работе по анализу потребительских потребностей, оптимизации продуктовой линейки кредитов наличными
и совершенствования системы оценки заемщиков стало возможным значительное улучшение условий кредитования для клиентов ОТП Банка.
Ранее, потенциальный заемщик, имея паспорт гражданина РФ и сведения об ИНН своего работодателя, мог оформить кредит на сумму только до 100 тысяч рублей.
Поэтапно, сначала для добросовестных заемщиков и корпоративных клиентов, а теперь и для всех новых клиентов Банк увеличил эту сумму до 200 тысяч рублей.
Лучшее предложение банка – это кредит «Отличный кредит наличными»
, который гарантирует индивидуальный подход к каждому заёмщику и наличные деньги в кредит с базовой ставкой от 10,9% годовых в рублях РФ (с поручительством физического лица) и от 14,9% годовых в рублях РФ (без поручительства физического лица). Размер процентной ставки определяется индивидуально по результатам проведения банком процедуры оценки платёжеспособности клиента.