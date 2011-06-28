Запущен новый пилотный продукт для индивидуальных предпринимателей – Кредит Наличными «Деловым людям».
С запуском этого пилотного проекта, банк существенно расширяет целевую аудиторию, предлагая физическим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (ПБОЮЛ) оформить кредит наличными на любые цели по выгодным условиям!
Продукт обладает рядом конкурентных преимуществ -это низкие ставки, минимальный пакет документов, возможность получить кредит до 200 тысяч рублей без подтверждения дохода и занятости (клиенту необходимо предоставить только паспорт, свидетельство ИНН и свидетельство о гос. регистрации ИП)
Развитие линейки кредитов наличными
является одним из стратегических приоритетов ОТП Банка. В частности, недавно ОТП Банк существенно изменил систему оценки рисков при выдаче нецелевых кредитов и запустил программу risk based pricing (определение процентной ставки на базе оценки рисков). Это многомерная система оценки рисков, благодаря которой ОТП Банк в три раза снизил свои риски, по сравнению с докризисным периодом, что повлияло на значительное улучшение качества кредитного портфеля. Помимо самого Банка, заемщик оценивается бюро кредитных историй, а также автоматизированной системой борьбы с мошенничеством. На основании точной оценки индивидуальных параметров потенциального заемщика, при получении кредита рассчитывается персональная процентная ставка по кредиту. В расчет берутся такие показатели как кредитная история, возраст, доход клиента, сумма запрашиваемого кредита, место работы заемщика и др.
Благодаря новому решению, минимальная ставка по кредиту наличными сейчас составляет всего 10,9%, что является беспрецедентно выгодным предложением. Получить кредит просто – для получения кредита на сумму менее 100 тыс. требуется только паспорт. Приятно удивит и скорость принятия решения по кредиту, которая составляет два дня, а в некоторых случаях может сократиться до 1 часа.