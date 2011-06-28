ОТП Банк запустил мобильную версию сайта http://pda.otpbank.ru/

Мобильная версия сайта используется при работе с карманными персональными компьютерами (КПК), коммуникаторами, смартфонами и специально адаптирована под размер дисплея и оптимизирована под технические возможности мобильных устройств.

PDA-версия сайта позволяет клиентам банка и всем активным пользователям мобильных устройств оперативно получить информацию о продуктах и сервисах банка, позволит быстро найти ближайший офис и банкомат, курсы валют, реквизиты и контакты для связи.

«Наш банк не раз уже доказывал, свое намерение быть современным и инновационным финансовым институтом.

Мобильная версия сайта — это один из способов быть ближе к каждому нашему клиенту, к современным и мобильным людям, к тем, кто активно использует мобильные устройства.», — отмечает Ирина Левина, руководитель отдела интернет-проектов ОТП Банка.

