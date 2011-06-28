ОТП Банк стал лауреатом специальной номинации «Финансовая грамотность» Дирекции Премии «Права потребителей и качество обслуживания»

21 июня 2011 года состоялась Церемония награждения лауреатов Премии «Права потребителей и качество обслуживания – 2011». Эта премия - ежегодная общественно значимая награда, вручаемая наиболее успешным проектам в области прав потребителей и повышения качества обслуживания. Лауреаты Премии «Права потребителей и качество обслуживания» - компании, ответственно относящиеся к соблюдению прав потребителей, производству товаров и оказанию услуг, оправдывающие делами самое высокое доверие - доверие потребителей. Организаторы Премии - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Фонд «Социальные проекты и программы».



«Мы хотим поблагодарить наших клиентов и Дирекцию Премии за оказанное нам доверие. ОТП Банк не первый год стремится поддерживать стратегию открытости и доступности, развивая различные инструменты коммуникаций со своими клиентами. Девиз нашего Банка - «Доверяя друг другу». На высококонкурентном банковском рынке недостаточно предлагать выгодные продукты и стандартный банковский сервис, все большее значение играет скорость, удобство предоставления информации и ее многоканальность. Мы стремимся предоставить своим клиентам максимальное количество интерактивных сервисов с тем, чтобы каждый мог выбрать тот канал получения информации, который он чаще использует и который лучше ему подходит. Более того мы стараемся решать проблемы наших клиентов не просто оперативно, но и с опережением: в рамках общения с клиентами в блогосфере до их официального обращения в банк», - отметил Александр Рукавишников, Руководитель Управления маркетинга и рекламы ОТП Банка.



Премия проводится при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Союза журналистов России, Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), Союза участников потребительского рынка (СУПР), Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП), Общероссийский союз общественных объединений «Союз потребителей Российской Федерации» (СП РФ).



