МДМ Банк и ОТП Банк объединяют банкоматные сети

МДМ Банк и ОТП Банк объявляют о завершении объединения банкоматных сетей в рамках подписанного ранее соглашения о сотрудничестве.



С 1 июля держатели карт платежной системы MasterCard обоих банков смогут пользоваться услугами банкоматов МДМ Банка и ОТП Банка по единым тарифам, в том числе снимать наличные без комиссии в единой сети банкоматов.



«Благодаря соглашению с МДМ Банком мы сможем значительно расширить географию обслуживания наших клиентов, предложив им удобный и выгодный сервис», - комментирует Начальник управления удаленных каналов продаж кредитных карт ОТП Банка Руслан Борисюк.



«Программу по объединению банкоматных сетей МДМ Банк реализует впервые и планирует расширяться в дальнейшем, предоставляя нашим клиентам дополнительные возможности качественного сервиса», – рассказывает Начальник департамента розничного бизнеса МДМ Банка Марина Дембицкая.



Объединенная сеть будет насчитывать более 2 тысяч устройств самообслуживания. Сейчас сеть МДМ Банка включает 1797 банкоматов, которые расположены в 118 городах России, сеть ОТП Банка – 228 банкоматов.



