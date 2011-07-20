ММВБ допустило к торгам биржевые облигации ОТП Банка

В соответствии с Правилами допуска биржевых облигаций к торгам в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» Дирекция биржи приняла решение о допуске к торгам в процессе размещения биржевых облигаций ОАО «ОТП Банк».



Указанным облигациям был присвоен следующие идентификационные номера выпусков:

4B020102766B от 15.07.2011

4B020202766B от 15.07.2011

4B020302766B от 15.07.2011



Банк планирует разместить по открытой подписке 5 млн. облигаций серии БО-01, 6 млн. бумаг серии БО-02 и 4 млн. бумаг серии БО-03. Номинальная стоимость каждой облигации - 1000 рублей. Срок обращения каждого займа составит 3 года.