OTP Bank Plc. занял 3 место по результатам общеевропейского стресс-теста

OTP Bank Plc. (Венгрия) успешно прошел общеевропейский стресс-тест 2011 года, который проводился Европейским управлением по банковскому надзору (European Banking Authority, EBA) при сотрудничестве с Управлением финансового надзора Венгрии, Европейским центральным банком (European Central Bank, ECB), Европейской комиссией (ЕК) и Европейским советом по системным рискам (ESRB), заняв 3 место среди европейских банков по стабильности и капитализации.



Общеевропейский стресс-тест проводился среди 91 банка, на долю которых приходится 65% активов Евросоюза, и был направлен на оценку устойчивости европейских банков к серьезным потрясениям и платежеспособности каждого конкретного банка в условиях гипотетических стрессовых событий.

Методы, которые использовались при проведении теста, были направлены на то, чтобы оценить адекватность капитала банков по сравнению с базовым показателем капитала первого уровня, составившим 5%, и укрепить доверие к устойчивости протестированных банков. Модель неблагоприятного сценария разработана Европейским Центробанком и охватывает период (2011-2012 годов). Стресс-тест проводился, исходя из предположения о статическом балансе по состоянию на декабрь 2010 года. Такой стресс-тест не учитывает будущие бизнес-стратегии и управленческие действия и не обеспечивает прогнозов относительно прибылей OTP Bank Plc.

Оцениваемый коэффициент консолидированного капитала первого уровня OTP Bank Plc. может возрасти до 17.2% в рамках базового сценария и до 13.6% в условиях неблагоприятного сценария в 2012 году по сравнению с 12.3% на конец 2010 года.

Результаты общеевропейского стресс-теста свидетельствуют, что OTP Bank Plc. полностью соответствует установленным критериям достаточности основного капитала. Банк будет и впредь обеспечивать соблюдение должного уровня капитала.

OTP Bank Plc. является лидером венгерского рынка с 20% рыночной долей активов. Имеет дочерние компании в 8 странах Центрального и Восточного Европейского региона.



