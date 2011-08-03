Участвуйте в опросах на сайте ОТП Банка. Нам важно Ваше мнение



Теперь любой посетитель сайта может поучаствовать в опросе и высказать свое мнение по заданной теме: о продуктах банка, качестве обслуживании и многом другом.



Посетители сайта смогут не только сами участвовать в опросе, но и познакомиться с текущей статистикой ответов и архивом опросов, проходивших на сайте ранее.



Для того чтобы поучаствовать в опросе достаточно просто кликнуть на блок «Нам важно ваше мнение». А для изучения результатов опроса – нажать на ссылку «Результаты опроса».

Для информирования наших посетителей о новых опросах на сайте банка в подписку добавлена новая категория «Опросы», это сделано для того, чтобы можно было отслеживать публикацию новых опросов.



«Опросы - простой и в тоже время эффективный инструмент сбора информации, они позволят нам лучше понимать нынешних и потенциальных клиентов банка, а также получать мнение о банке, его деятельности, продуктах и услугах; помогут нам больше ориентироваться на потребности наших клиентов. Очень надеемся на активность посетителей сайта и участие в опросах банка максимального количества участников» - говорит Ирина Левина, руководитель отдела интернет-проектов ОТП Банка.





