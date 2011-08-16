Коротко о главном: продолжится ли рост доллара?

Динамика курса рубля по отношению к доллару традиционно зависит от цен на нефть. Пережив одномоментный скачок в цене в первой половине августа, рубль скорее всего стабилизируется в течение ближайшего месяца на уровне вокруг 29 рублей за доллар. С учетом глобального негативного фона вряд ли можно ожидать существенного укрепления рубля в течение второго полугодия, с другой стороны его ослабление в условиях предстоящих выборов и больших валютных запасов ЦБ будет как минимум управляемым.