Коротко о главном: изменение депозитных ставок

Существенных изменений депозитных ставок по вкладам в иностранной валюте не планируется. При установлении уровня депозитных ставок банк ориентируется на движение базовых рыночных индикаторов, которыми для валютных вкладов являются ЛИБОР в соответствующей валюте и на состояние ликвидности. С учетом высокого уровня ликвидности ОТП банка, существующий уровень спроса и предложения на депозитные продукты банка в иностранной валюте являются сбалансированными.