Уровень знания бренда ОТП Банка во втором квартале 2011 г. увеличился на 32%

Уровень знания ОТП Банка по России среди ядра целевого сегмента банка – мужчины и женщины в возрасте 25-45 лет с доходом от 10 000 рублей и выше – вырос во втором квартале 2011 г. на 32% и составил 14,7%. Таким образом, свыше 15 000 000 человек в России знают бренд банка. Такой вывод был сделан на основании исследования TNS Gallup M'Index 2011.

За два года знание бренда в данной целевой группе выросло в два раза. По динамике роста знания бренда ОТП Банк занимает уверенное первое место среди всех ведущих банковских брендов. С начала 2009 по второй квартал 2011 г. ОТП Банк переместился с 38 на 28 место среди ведущих российских банков по уровню знания бренда.

«Росту знания бренда способствовало эффективное применение интегрированных коммуникации с клиентами. При построении системы продвижения банка и его услуг (в частности, кредитов наличными) мы использовали точечные размещения с расчетом на максимальную эффективность: для каждого города банк использует свой, уникальный маркетинг – микс каналов продвижения», - комментирует начальник Управления маркетинга и рекламы Александр Рукавишников.



