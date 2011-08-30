С 1 сентября открывается новый офис "Люберцы"

Новый Дополнительный офис "Люберцы" начинает работать с 1 сентября 2011 года и будет располагаться по адресу: Московская область,г.Люберцы, ул.Смирновская, д.16, пом.21



Всего сеть отделений ОТП Банка в Москве и Московской области насчитывает 28 точек обслуживания клиентов.



В офисе доступны все основные розничные продукты банка, такие как кредиты наличными, автокредиты, кредитные и депозитные карты, вклады,денежные переводы и валютообменные операции.



Режим работы офиса

Ежедневно: с 9.00 - 21.00



