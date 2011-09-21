ОТП Банк запускает новый льготный продукт для добросовестных Клиентов - Автокредит "ОТП Доверие" и продлевает специальную акцию для клиентов Автосалонов (ключевых Партнеров Банка)

С 14 сентября 2011 года вводится в действие новый продукт для добросовестных заемщиков, вкладчиков и зарплатных клиентов нашего Банка - Автокредит "ОТП Доверие".



В рамках данной программы наш добросовестный Клиент:



- имеющий любой погашенный кредит ОТП Банка



или



- имеющий вклад в ОТП Банке



или



- являющийся зарплатным клиентом



может получить автокредит на специальных льготных условиях:



во - первых это снижение размера комиссии за выдачу автокредита с 6000 рублей (200 USD/EUR) до 3000 рублей (100 USD/EUR);

во - вторых по продукту установлены льготные процентные ставки, они снижены на 0,5- 1% относительно стандартных ставок по классической программе, минимальная ставка при этом составляет 9.9% годовых;

и в третьих значительно упрощен процесс оформления автокредита. Для подачи заявки на кредит добросовестным Клиентам потребуется предоставить в Банк всего два документа - паспорт и второй документ! Подтверждение дохода и занятости не требуется.*



Также ОТП Банк продлевает еще на 6 месяцев срок действия продукта "ОТП Специальный", действующий в автосалонах (ключевых Партнеров Банка) на определенные марки автомобилей.

Данный продукт действует в рамках базовых продуктов "ОТП Премиум" при первоначальном взносе от 40% со сниженными процентными ставками на 0,6%.



* за исключением Вкладчиков, которые предоставляют полный пакет документов в соответствии со стандартными условиями.



