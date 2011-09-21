В сентябре ОТП Банк улучшает условия по кредитным продуктам

С 15 сентября 2011 года в ОТП Банке начинают действовать новые условия по кредитным продуктам.

Теперь все нецелевые кредиты ОТП Банка можно получить без комиссии за кредит (ранее 2% от суммы кредита единовременно). При этом минимальные процентные ставки по кредитам остаются прежними: «Отличный кредит наличными» от 10,9% с поручительством и 14,9% без поручительства, для корпоративных клиентов и добросовестных заемщиков по продуктам «Корпорация» и «Свои люди» - от 13,9% без поручительства.

По словам Заместителя директора Дирекции продуктов ОТП Банка Юлии Аникиной «отмена единовременных комиссий по кредитам наличными это очередной осознанный шаг на встречу клиенту с нашей стороны. В этом году мы предложили хорошим заемщикам возможность получения минимальной ставки на рынке, благодаря запуску системы индивидуального определения ставки (risk based pricing), теперь мы отменяем комиссии, делая кредит еще более понятным и доступным для клиента: ведь в ценообразовании продукта теперь участвует только ставка, а, значит, клиенту легко посчитать свои будущие расходы и понять, из чего складывается платеж. Ну и самым приятным сюрпризом для наших клиентов является то, что при отмене комиссий, мы решили не повышать минимальные ставки по кредитам, а это значит, что наши кредитные программы стали еще более выгодными. Мы рады преподнести такой своеобразный подарок для наших клиентов к новому учебному году и ко всем предстоящим осенним и зимним праздникам».

На этом подарки от ОТП Банка не заканчиваются и в сентябре во всех регионах присутствия розничных отделений Банка запускаются два новых продукта - «Экспресс-кредит» и «Деловым людям».

«Экспресс-кредит» подходит для тех клиентов, которые хотят получить решение Банка быстро с минимальным пакетом документов. Решение по кредиту на сумму до 50 000 рублей принимается в течение 1 часа, для оформления кредита требуется только паспорт РФ. При этом Банк сохраняет индивидуальный подход к клиентам при определении процентной ставкой, что позволяет предложить заемщикам с хорошей кредитной историей самую низкую ставку на рынке экспресс кредитования. Минимальная ставка по «Экспресс-кредиту» составит 17,9% годовых, без комиссий.

Новый кредит «Деловым людям» - это специальная программа для индивидуальных предпринимателей, отличительной особенностью которой является возможность оформления кредита на сумму до 200 000 рублей без подтверждения дохода и занятости. Как правило, именно требование предоставления большого пакета документов делает для индивидуальных предпринимателей процесс получения кредита сложным и не быстрым. ОТП Банк решает эту проблему и предлагает данному сегменту клиентов оформить кредит просто, быстро и на выгодных условиях. Минимальная процентная ставка по кредиту от 17,9% и также рассчитывается индивидуально.



