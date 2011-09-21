Проект «Большая семья» получил признание на форуме АРБ

Благотворительный проект ОТП Банка «Большая семья» удостоился грамоты на 5-ом Банковском фестивале Ассоциации российских банков, прошедшем 10-13 сентября в Черногории.



Проект «Большая семья» – ключевой проект ОТП Банка в сфере благотворительности – стартовал в 2008 году совместно со Знаменской церковью с.Холмы и Истринским Управлением Министерства социальной защиты населения Московской области.

С начала 2010 года география «Большой семьи» расширилась. Сейчас акции и сбор пожертвований уже организованы в Омске, Нижнем Новгороде, Новороссийске, Ростове-на-Дон, Челябинске.

Основная цель проекта – оказание адресной помощи многодетным малообеспеченным семьям. Помимо покупки товаров первой необходимости, банк помогает детям получить образование, выплачивая наиболее талантливым ученикам нескольких школ именные стипендии. По итогам каждой четверти определяются получатели помощи. Основные критерии – успеваемость и активное участие в общественной, в том числе спортивной и творческой, жизни школы. На данный момент под нашей опекой находятся дети из многодетных семей в следующих школах: НОУ "Православная классическая гимназия "София" в городе Клин, Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств №3" в городе Омск, Негосударственное общеобразовательное учереждение "православная школа Рождество" в подмосковном городе Истра, Негосударственного образовательного учреждения «Свято-Преполовенская церковно-приходская начальная общеобразовательная школа» в городе Ростов-на-Дону, Негосударственное образовательное учреждение «Свято-Георгиевская Православная Классическая Гимназия» в городе Ростов-на-Дону.



Также в отделениях банка установлены кубы для сбора пожертвований. А в организации мероприятий для ребят активное участие принимают и сотрудники банка.







