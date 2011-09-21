ОТП Банк выступил партнером IX Международный научно-творческого симпозиума «Волошинский сентябрь»

Международный научно-творческий симпозиум «Волошинский сентябрь» – комплекс значительных культурологических проектов: Международный литературный Волошинский конкурс, Международная Волошинская Премия, Международный литературный фестиваль им. М.А.Волошина, Международный пленэр художников «Коктебель-2011». Традиционно поддержал культурные события «Волошинского сентября» Международный джаз-фестиваль «Коктебель».

Симпозиум в Коктебеле проводится ежегодно с 2003 года Домом-музеем М.А.Волошина (Коктебель), Коктебельским эколого-историко-культурным заповедником «Киммерия М.А.Волошина» (Феодосия), Союзом российских писателей (Москва) и журналом «ШО» (Киев) при содействии Министерства культуры и искусств Автономной Республики Крым. Международная Волошинская Премия учреждена в 2007 году. В 2011 году симпозиум проводится также при содействии Международной Ассоциации центров современной культуры «Живая классика» и при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ и посвящен 20-летию Содружества Независимых Государств.

В нынешнем году в проектах симпозиума приняли участие граждане 26 государств - стран СНГ: России, Украины, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Армении, Молдовы, а также Германии, Австрии, Франции, Румынии, Черногории, Великобритании, Австралии, США, Канады, Израиля и других стран.





В рамках культурной программы симпозиума состоялось более 60 мероприятий, не считая мастер-классов. В частности, прошли круглые столы: «Современная литература стран СНГ: притяжение или отталкивание?» и «Открытое общество XXI века: интернациональное или национальное?», вечер эссе «Устные путешествия по городам и странам СНГ», вечер поэтов стран СНГ в Городском Доме культуры в Феодосии, посвящённый 20-летию Содружества Независимых Государств, и вечер «Поэзия и джаз», в котором принимали участие поэты стран СНГ, вечера поэзии Украины, России, Беларуси, Казахстана, Армении, Узбекистана, Молдовы, Грузии, поэтические мосты «Россия-Украина» и «Россия-Польша», вечера поэзии Санкт-Петербурга, Казани и Вологды, вечер журнала «ШО» и Международного фестиваля поэзии «Киевские Лавры», вечер, посвящённый 125-летию Н.С.Гумилёва, вечер видеопоэзии, читка пьес участников шорт-листа Международного литературного Волошинского конкурса (режиссёр – Валерия Приходченко, Москва), концерт композитора Виктора Попова по поэзии М.Цветаевой, О.Мандельштама, Л.Губанова, И.Бродского, театрализованная акция «Поэтическое шествие» (режиссёр-постановщик – Елена Пенкина), открытый арт-проект симпозиума - художественный перформанс «Древо желаний», традиционные Турнир поэтов «Коктебель-2011» и Заплыв поэтов на приз журнала «Октябрь», впервые состоялся футбольный матч «Творческая команда «Волошинский сентябрь» против футбольной команды Коктебеля», капустник ЛИТО «ПИИТЕР».

В рамках симпозиума прошли уже традиционные Детские Дни – праздник молодой российской детской литературы. Молодые писатели, участники творческого объединения детских писателей «Остров Ю» Елена Усачева (Москва) и Анна Матасова (Питкяранта), а так же друзья «Острова» Ирина Мамаева (Петрозаводск), Евгения Коробкова (Челябинская обл., Карталы), Даша Серенко (Омск) познакомили ребят с новыми авторами, привезли новые детские книги из России. В этом году праздник прошел в Коктебеле и в Феодосии. Ребята участвовали в литературной викторине, сочиняли собственную сказку, а в награду получали книги и журналы. Книги для праздника были предоставлены издательством «ЭКСМО», а журналы – издательством «АСТ». Большинство книг были переданы в детские и школьные библиотеки Феодосии и Коктебеля. Также обладателями новинок стали победители объявленного в этом году под эгидой симпозиума конкурса детского творчества «Киммерийский венок: рассказ о родном крае (Крым)».



В рамках симпозиума состоялась церемония награждения победителей Международной Волошинской Премии. В номинация «За вклад в культуру» Оргкомитет присудил награду Мари-Од Альбер (Париж, Франция), подвижнице, пропагандирующей русский язык и культуру, а также наследие Серебряного века, во Франции. Диплом лауреата и три тысячи долларов денежного наполнения премии ей вручил от имени спонсора, Банка ВТБ, Генеральный директор заповедника «Киммерия М.А.Волошина» Борис Полетавкин. В номинации «Лучшая поэтическая книга 2010 года» (на русском языке) лауреатом стала Мария Ватутина (Москва) за книгу «На той территории», изданную московским издательством «Арт Хаус медиа». Диплом лауреата и свою книгу, выпущенную партнёром премии - издательством «Время» (Москва), ей вручил председатель Большого Жюри премии Бахыт Кенжеев, а награду в три тысячи долларов от журнала культурного сопротивления «ШО» - председатель Оргкомитета премии Светлана Василенко. Издательство, издавшее и номинировавшее книгу Ватутиной, также удостоилось специального диплома премии. Молодёжное Студенческого жюри присудило Специальную студенческую премию Центра новейшей русской литературы РГГУ Андрею Василевскому (Москва) за книгу «Ещё стихи», вышедшую в издательстве «Воймега» (Москва). Поскольку лауреат не смог присутствовать на церемонии, его представлял издатель и номинатор Александр Переверзин. Премию для поэта ему передал представитель спонсора, ОТП Банка, Генеральный директор банка ОТП Кредит (Украина) Владимир Мудрый. Специальных премий Союза российских писателей удостоились Игорь Меламед (Москва) за книгу «Воздаяние» (М., «Воймега», 2010) и Людмила Абаева (Москва) за книгу «Сны и птицы» (М., «Союз российских писателей», 2010). А специальными призами Союза российских писателей были награждены Ната Сучкова (Вологда) за книгу «Лирический герой» (М., «Воймега», 2010) и Санджар Янышев (Ташкент-Москва) за книгу «Стихотворения» (М., «Арт Хаус медиа», 2010). Затем награды от имени Правительства и министерства культуры Крыма вручила министр культуры АР Крым Алёна Плакида. Их удостоились создатели симпозиума директор Дома-музея М.А.Волошина Наталия Мирошниченко, московский поэт и культуртрегер Андрей Коровин и Генеральный директор заповедника «Киммерия М.А.Волошина» Борис Полетавкин.

