Объем выплат 1-го купонного дохода по биржевым облигациям ОТП банка 2-й серии составил более 102,85 млн рублей

ОТП банк осуществил выплату 1-го купонного дохода по биржевым облигациям серии БО-02 (№ 40202766B от 15.02.2011г.).



Купонный доход выплачен в размере 8,25% годовых, что составляет 41,14 руб. на одну облигацию. Общий размер дохода, выплаченный по 1-му купону, составил 102,85 млн рублей.



Трехлетние ценные бумаги были размещены 29 марта 2011 года на ФБ ММВБ по открытой подписке. Облигации имеют 6 полугодовых купонов. Ставка 1-го купона была установлена по итогам book building в размере 8,25% годовых, к ней приравнены ставки 2-6 купонов.



