28 сентября состоялось торжественное открытие офиса ОТП Лайт в г. Люберцы. Офис нового формата располагается по адресу: г. Люберцы, улица Смирновская д. 16.
Офис - Лайт- это компактный офис, расположенный в шаговой доступности от работы или дома. Появившийся офис ОТП Банка в Люберцах стал первым не только в городе, но и в Подмосковье. Теперь жители могут быстро получать все необходимые банковские услуги недалеко от дома в удобное для них время- офис работает с 9 до 21 часа, 7 дней в неделю. В офисе представлена базовая линейка розничных продуктов банка таких, как кредиты наличными
, автокредиты
, кредитные и депозитные карты
, вклады
, денежные переводы
, клиенты также могут совершить в офисах и валютообменные операции.
На сегодняшний день сеть отделений ОТП Банка по московской области начитывает 28 отделений.