Новое предложение ОТП Банка - вклад «Время идет - ставка растет»
с максимальным сроком размещения средств - 546 дней, при этом ставка увеличивается через каждые 91 день на 1 процентный пункт - с 6 до 11% годовых.
Минимальная сумма вложений - 15 000 руб, что делает новое предложение ОТП Банка дествительно доступным.
Проценты выплачиваются в конце срока, но при досрочном расторжении вклада сохраняется доход, начисленный за каждый полный 91-дневный период хранения средств в банке. Вклад непополняемый.
Вклад действует для клиентов филиала «Омский» и принимается с 26 сентября до 30 декабря 2011 г.